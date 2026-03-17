Диетолог сравнила пользу зеленой и обычной гречки

Зеленая гречка гораздо полезнее темной обычной, поскольку она не подвергается обжарке, заявила «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина. Врач отметила, что привычный коричневый вариант этого продукта теряет часть питательных веществ после термической обработки.

В зеленой гречке больше хлорогеновой кислоты, которая способствует похудению. Кроме того, в ней сохраняется обилие многих микро- и макроэлементов. Она прекрасно растет без применения пестицидов, поэтому ее можно смело назвать органическим и экологически чистым продуктом, — подчеркнула Соломатина.

При этом она предупредила, что зеленая гречка может быстрее испортиться, чем ее темный аналог. Этот продукт не подходит для долгого хранения. В противном случае со временем на такой гречке может образовываться плесень.

Врач посоветовала добавлять эту крупу в рацион абсолютно всем людям. Особенную пользу зеленая гречка принесет пациентам с сахарным диабетом и дефицитом клетчатки.

Ранее Соломатина заявила, что гречка с грибами может быть опасна из-за большого количества клетчатки. Она отметила, что организму потребуется много ресурсов на переваривание такой пищи.