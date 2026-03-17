17 марта 2026 в 16:04

Диетолог сравнила пользу зеленой и обычной гречки

Врач Соломатина: зеленая гречка лучше обычной, поскольку не подвергается обжарке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Зеленая гречка гораздо полезнее темной обычной, поскольку она не подвергается обжарке, заявила «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина. Врач отметила, что привычный коричневый вариант этого продукта теряет часть питательных веществ после термической обработки.

В зеленой гречке больше хлорогеновой кислоты, которая способствует похудению. Кроме того, в ней сохраняется обилие многих микро- и макроэлементов. Она прекрасно растет без применения пестицидов, поэтому ее можно смело назвать органическим и экологически чистым продуктом, — подчеркнула Соломатина.

При этом она предупредила, что зеленая гречка может быстрее испортиться, чем ее темный аналог. Этот продукт не подходит для долгого хранения. В противном случае со временем на такой гречке может образовываться плесень.

Врач посоветовала добавлять эту крупу в рацион абсолютно всем людям. Особенную пользу зеленая гречка принесет пациентам с сахарным диабетом и дефицитом клетчатки.

Ранее Соломатина заявила, что гречка с грибами может быть опасна из-за большого количества клетчатки. Она отметила, что организму потребуется много ресурсов на переваривание такой пищи.

продукты
питание
диетологи
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прояснилась судьба девочки: поиски детей в Подмосковье, новости 17 марта
Стало известно, почему Иран отклонил предложение США о прекращении огня
В России начали набор пациентов на персонифицированную химию
Врач перечислила главные весенние аллергены
Аллерголог ответил, когда нужно обращаться за медпомощью
Россиянам назвали самое психически здоровое поколение
Бунт в ВСУ, украинцы в «огневом мешке»: новости СВО на вечер 17 марта
Россиянам рассказали, как изменятся условия кредитования
«С Ираном шутить не стоит»: политолог об агрессии США и устойчивости режима
«Это нечестно»: решение Ирана по Ормузскому проливу возмутило Трампа
Врачи больше двух недель пытались спасти пострадавшего от удара ВСУ
Турагент посоветовала неожиданное место отдыха для пенсионеров
Нетаньяху подтвердил гибель Лариджани
Цена предсказуемости: почему инвесторы выбирают управляемые проекты
В Смольном опровергли слух об отключении интернета в Петербурге
Россия осудила внешнее давление на Кубу
Стала известна самая популярная страна у россиян на майские праздники
В Подмосковье продолжили активную работу по борьбе с паводками
Один вид ярких птиц начал петь на зеленых территориях Москвы
В Госдуме ответили латвийскому хоккеисту на негатив в сторону России
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
