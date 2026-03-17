Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 11:40

Врач предупредила об опасности гречки с грибами

Врач Соломатина: гречка с грибами опасна из-за переизбытка клетчатки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Гречка с грибами может быть опасна из-за большого количества клетчатки, рассказала LIFE.ru врач-диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что организму потребуется много ресурсов на переваривание такой пищи.

Микрофлоре может не хватить ресурсов, чтобы переработать такой объем пищи. В результате клетчатка не утилизируется, а начинает бродить и гнить, создавая нагрузку на кишечник, которая ощущается как камень в животе, — рассказала Соломатина.

Врач подчеркнула, что с основной нагрузкой могут столкнуться желудок и поджелудочная железа. По ее словам, в период обострения проблем с ЖКТ грибы лучше исключить из рациона в любом виде.

Ранее врач-гастроэнтеролог Ольга Чистик рассказала, что капусту нельзя употреблять при ряде заболеваний желудочно-кишечного тракта. По ее словам, продукт может вызывать вздутие и усиливать неприятные симптомы.

Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.