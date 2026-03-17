Врач предупредила об опасности гречки с грибами

Гречка с грибами может быть опасна из-за большого количества клетчатки, рассказала LIFE.ru врач-диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что организму потребуется много ресурсов на переваривание такой пищи.

Микрофлоре может не хватить ресурсов, чтобы переработать такой объем пищи. В результате клетчатка не утилизируется, а начинает бродить и гнить, создавая нагрузку на кишечник, которая ощущается как камень в животе, — рассказала Соломатина.

Врач подчеркнула, что с основной нагрузкой могут столкнуться желудок и поджелудочная железа. По ее словам, в период обострения проблем с ЖКТ грибы лучше исключить из рациона в любом виде.

