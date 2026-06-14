Запекаю свеклу и жарю шампиньоны: салат как в ресторане за копейки — вкусно и полезно

Запекаю свеклу и жарю шампиньоны: салат как в ресторане за копейки — вкусно и полезно

Есть салаты, которые выглядят так, будто их подали в хорошем ресторане, хотя готовятся из самых простых продуктов. Этот вариант как раз из таких. Сладковатая запеченная свекла отлично сочетается с румяными шампиньонами, свежей рукколой и нежным рассольным сыром.

Получается легкое, яркое и очень вкусное блюдо, которое подойдет и для ужина, и для праздничного стола.

Для приготовления вам понадобится: свекла — 2 средние шт., шампиньоны — 300 г, руккола — 80–100 г, сыр фетакса или брынза — 150 г, соус якитори — 1 ст. л., оливковое масло — 2 ст. л., чеснок — 1 зубчик, кунжут — 1 ст. л., соль и черный перец — по вкусу.

Свеклу тщательно вымойте, заверните в фольгу и запекайте при 190 градусах около 50–60 минут до мягкости. Затем полностью остудите, очистите и нарежьте небольшими дольками.

Шампиньоны нарежьте пластинками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте грибы до золотистого цвета. В конце добавьте измельченный чеснок, немного соли и перца.

На большое блюдо выложите рукколу. Сверху распределите теплые шампиньоны, кусочки запеченной свеклы и раскрошенную фетаксу или брынзу.

Для заправки смешайте соус якитори с оливковым маслом и полейте салат непосредственно перед подачей. Посыпьте кунжутом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит этот салат за то, что он выглядит эффектно даже без дорогих ингредиентов. Больше всего нравится сочетание сладкой запеченной свеклы и солоноватой фетаксы.