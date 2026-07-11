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11 июля 2026 в 08:35

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 июля: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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В ночь на 11 июля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 178 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение ночи в период с 20:00 мск 10 июля до 8:00 мск 11 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 178 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей», — сообщило ведомство.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

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