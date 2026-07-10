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10 июля 2026 в 11:34

Перестала возиться с тестом для пиццы — делаю ленивую «пятиминутку» на батоне с грибами и сыром за 15 минут

Фото: D-NEWS.ru
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Беру батон, грибы, колбасу и сыр — и за 15 минут готовлю ленивую пиццу-«пятиминутку», которая исчезает быстрее, чем вы успеваете ее подать. Все просто: колбасу, лук, грибы и сыр смешиваю с яйцом, выкладываю на ломтики батона и обжариваю на сковороде до золотистой хрустящей корочки.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая основа, сочная начинка с грибами, колбасой и тягучим сыром — идеально на завтрак, перекус или как горячая закуска.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 батона (или сколько найдется), 150–200 г грибов, 150 г колбасы, 1 луковица, 50 г твердого сыра, 1 картофелина, 1 яйцо, соль и перец по вкусу. Колбасу, лук и грибы мелко нарежьте, картофель натрите на терке, сыр натрите крупно. Смешайте все ингредиенты с яйцом, солью и перцем. Нарежьте батон ломтиками, выложите на каждый ложку начинки. Разогрейте сковороду с маслом, выложите бутерброды начинкой вниз, обжаривайте 2–3 минуты до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту пиццу — даже те, кто не любит грибы, просили добавки! Хрустящая корочка и сочная начинка — идеальное сочетание. Кстати, вместо грибов можно взять ветчину. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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