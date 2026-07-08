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08 июля 2026 в 21:00

Люблю его просто мазать на хлеб, такой салат со свеклой никогда не простаивает: без майонеза

Фото: D-NEWS.ru
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Этот салат из свеклы отличается нежностью и простотой. Блюдо получается легким, полезным и очень аппетитным. Его можно и на хлеб мазать, и просто на стол к ужину подавать. Подойдет даже для праздничного стола.

Для приготовления вам понадобится: 2 вареные (или запеченные) свеклы, 200 г творожного сыра, 1–2 зубчика чеснока, соль, перец по вкусу. Свеклу натрите на крупной терке. Чеснок выдавите через пресс. В миске смешайте свеклу, творожный сыр, чеснок, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала дважды приготовить этот салат и заметила, что с запеченной свеклой он получается более сладким и ароматным.

Ранее стало известно, как приготовить пикантную закуску из кабачков с чесноком и майонезом.

Проверено редакцией
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