Люблю его просто мазать на хлеб, такой салат со свеклой никогда не простаивает: без майонеза

Люблю его просто мазать на хлеб, такой салат со свеклой никогда не простаивает: без майонеза

Этот салат из свеклы отличается нежностью и простотой. Блюдо получается легким, полезным и очень аппетитным. Его можно и на хлеб мазать, и просто на стол к ужину подавать. Подойдет даже для праздничного стола.

Для приготовления вам понадобится: 2 вареные (или запеченные) свеклы, 200 г творожного сыра, 1–2 зубчика чеснока, соль, перец по вкусу. Свеклу натрите на крупной терке. Чеснок выдавите через пресс. В миске смешайте свеклу, творожный сыр, чеснок, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала дважды приготовить этот салат и заметила, что с запеченной свеклой он получается более сладким и ароматным.

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