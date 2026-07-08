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08 июля 2026 в 21:30

«Лгали годами»: венгерский телеканал извинился перед зрителями

Венгерский госканал M1 четыре часа извинялся перед зрителями за многолетнюю ложь

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: IMAGO/photonews.at/Georges Schne/Global Look Press
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Венгерский государственный телеканал M1 7 июля на четыре часа приостановил выпуск новостей и извинился перед зрителями за многолетние неточности в освещении событий. Канал вывел на экран сообщение о том, что общественные СМИ не могут лгать, а также объявил о реформировании медиа для восстановления доверия.

Пока M1 делал паузу, государственное радио Kossuth транслировало классическую музыку, а сайты общественных СМИ временно прекратили работу. Перед остановкой вещания новые власти назначили временное руководство MTVA — венгерского общественного медиахолдинга. Известно, что глава канала M1 был уволен, а часть сотрудников вывели из здания под охраной.

Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр также заявил, что наступил исторический день. Он подчеркнул, что СМИ лгали как днем, так и ночью, но теперь этому наступил конец.

Ранее сообщалось, что Мадьяр пригрозил не только отправить в отставку главу государства Тамаша Шуйока, но и полностью лишить его положенного выходного пособия. Глава правительства обратил внимание, что кабмин готовит проект поправок к конституции.

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