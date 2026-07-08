Всего 1 ложка соли — и свекла становится слаще меда: лить в два строго определенных момента

Всего 1 ложка соли — и свекла становится слаще меда: лить в два строго определенных момента

Чтобы свекла выросла сладкой, как мед, и сочной, без грубых волокон, не нужны дорогие удобрения — достаточно обычной поваренной соли. Два полива солевым раствором за сезон превращают даже самый неприхотливый сорт в настоящий сахарный корнеплод.

Как это работает? Хлористый натрий активирует внутри корнеплода процессы преобразования крахмалов в сахара: свекла, реагируя на легкий «осмотический стресс», начинает активнее накапливать глюкозу и фруктозу. Кроме того, соль восполняет дефицит натрия в почве, который часто бывает причиной покраснения листьев.

Главное — не пересолить! На 10-литровое ведро теплой воды добавляют ровно одну столовую ложку поваренной соли без горки и тщательно размешивают до полного растворения. Важно: раствор выливают строго под корень, не попадая на листья. Первый полив проводят, когда корнеплод достигнет размера крупного куриного яйца и округлится. Второй — ровно за месяц до предполагаемого сбора урожая. Позже проводить процедуру не стоит — это может негативно сказаться на хранении.

Ранее были названы подкормки-яды для помидоров: провоцируют фитофтору.