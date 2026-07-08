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08 июля 2026 в 18:39

Водитель попытался задавить группу пешеходов и убил одного из них

В Краснодаре водитель сбил людей и насмерть переехал пешехода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Краснодаре водитель насмерть сбил пешехода и, по предварительным данным, пытался наехать на группу людей, сообщили в управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.

По данным следствия, инцидент произошел вечером на улице Генерала Трошева. Мужчина за рулем автомобиля сначала попытался сбить четверых человек, один из которых получил травмы, после чего продолжил движение и сбил еще одного пешехода.

После столкновения водитель, как утверждается, вышел из машины, переместил пострадавшего на видное место и скрылся. Мужчина скончался от полученных травм. Расследование дела находится на контроле прокуратуры Краснодарского края.

Ранее в Ленинградской области произошло смертельное ДТП с автомобилем BMW на трассе «Нарва». Водитель при обгоне выехал на встречную полосу, после чего машина съехала в кювет и перевернулась. Автомобилист погиб на месте, двое пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу.

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