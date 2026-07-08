Водитель попытался задавить группу пешеходов и убил одного из них

Водитель попытался задавить группу пешеходов и убил одного из них В Краснодаре водитель сбил людей и насмерть переехал пешехода

В Краснодаре водитель насмерть сбил пешехода и, по предварительным данным, пытался наехать на группу людей, сообщили в управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.

По данным следствия, инцидент произошел вечером на улице Генерала Трошева. Мужчина за рулем автомобиля сначала попытался сбить четверых человек, один из которых получил травмы, после чего продолжил движение и сбил еще одного пешехода.

После столкновения водитель, как утверждается, вышел из машины, переместил пострадавшего на видное место и скрылся. Мужчина скончался от полученных травм. Расследование дела находится на контроле прокуратуры Краснодарского края.

Ранее в Ленинградской области произошло смертельное ДТП с автомобилем BMW на трассе «Нарва». Водитель при обгоне выехал на встречную полосу, после чего машина съехала в кювет и перевернулась. Автомобилист погиб на месте, двое пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу.