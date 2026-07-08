Patriot, эскалация, ошибки перевода, закрытие неба: заявления Трампа 8 июля

Украине передадут лицензию на производство ракет для систем Patriot, заявил президент США Дональд Трамп. Что об этом известно, действительно ли США будут помогать Украине бить вглубь России и закроют небо?

Получит ли Украина лицензию на производство ракет для Patriot

США выдадут Украине лицензию для производства ракет-перехватчиков системы Patriot, заявил Трамп на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

«Мы дадим вам лицензию на производство Patriot. Это довольно круто. Таким образом, вы не сможете жаловаться, что мы недостаточно их предоставляем», — сказал Трамп.

Американский лидер отметил, что ему «тут одна птичка нашептала» о готовности американской стороны научить Киев выпускать ракеты.

«На самом деле это очень сложно, но вы быстро разберетесь в этой сложности», — считает Трамп, подчеркнув, что теперь Зеленский не сможет жаловаться, что Штаты не дают ему достаточно оружия.

Кроме того, американский лидер ушел от прямого ответа касательно закрытия неба над Украиной в качестве инструмента гарантий безопасности.

«У нас будет сделка, с гарантиями безопасности или без. И этого (закрытия неба над Украиной. — NEWS.ru) не понадобится. Я думаю, нам не придется беспокоиться об этом, когда мы заключим соглашение. Я думаю, оно сработает. <...> Зеленский со мной не согласится, и я не хочу его расстраивать, но у меня нет никаких проблем с Путиным. Все, о чем мы с Путиным договаривались, сработало. Я не думаю, что что-либо будет нарушено, но мы, конечно, предоставим определенные гарантии безопасности на случай, если это случится», — сказал он.

Речь о закрытии неба в его заявлении не идет, как это было подано некоторыми источниками.

По его мнению, если стороны достигнут мира, конфликт не возобновится, а следить за соблюдением договоренностей будет Европа — США планируют только помогать.

Также Трамп сообщил о планах позвонить президенту России Владимиру Путину сегодня, 8 июля.

Он рассказал, что во время предыдущего звонка с Путиным они обсуждали возможность встречи Зеленского с российским лидером. Трамп уверен, что она в конце концов произойдет, но не знает, где конкретно. После этого он обратился к Зеленскому с вопросом, поедет ли тот в Москву, на что тот сказал: «Это будет сложно. Там много украинских дронов».

Кроме того, Трамп отметил, что «Путин — непростой персонаж, Зеленский тоже непростой, но за последние недели мы добились серьезного прогресса».

Марко Рубио Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Будут ли США помогать Украине бить вглубь России

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что эскалация в виде ударов Украины вглубь России может привести стороны конфликта к переговорам.

«Я думаю, что мы сейчас говорим о возможностях Украины наносить удары вглубь РФ, так? Я считаю, это то, что изменилось на поле боя за последние месяцы, и Россия столкнулась с проблемами по защите своего воздушного пространства. Но мы надеемся, что это создаст пространство для переговоров об окончании войны», — заявил госсекретарь.

Трамп отметил, что «это эскалация, которая может помочь положить конец конфликту».

Ряд СМИ ошибочно перевели заявление Рубио как слова о готовности США помогать Украине бить вглубь России.

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