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08 июля 2026 в 18:48

Путин назвал главную цель киевских атак вглубь России

Путин: Киев хочет создать нервозность в российском обществе

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Киев стремится нанести ущерб российской экономике и создать нервозность в обществе, заявил на совещании с кабмином президент РФ Владимир Путин. Он назвал эту задачу невыполнимой, передает пресс-служба Кремля.

Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике. Но самое-то главное, стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая, — сказал российский лидер.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что трудности с топливом в стране носят временный характер. По его словам, ситуация также связана с попытками противника сорвать туристический сезон на юге России, в том числе в Крыму. Он подчеркнул, что российская энергетика обладает достаточным запасом прочности, поэтому Киев не сможет добиться поставленных целей.

Ранее Путин заявил о необходимости привлекать малый и средний бизнес к нефтепереработке и расширять сеть нефтеперерабатывающих предприятий. На совещании с правительством глава государства отметил, что развитие такого направления является востребованным и поощряемым. По его словам, чем шире будет сеть предприятий, тем сложнее нанести ущерб.

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