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08 июля 2026 в 18:46

Путин одобрил привлечение малого и среднего бизнеса к нефтепереработке

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Привлечение малого и среднего бизнеса к нефтепереработке и расширение сети нефтеперерабатывающих заводов является востребованным и поощряемым направлением, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Глава государства подчеркнул, что чем шире сеть предприятий, тем труднее причинить ей урон, передает пресс-служба Кремля.

Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется, будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы, чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб, — сказал он.

Ранее глава государства на совещании сообщил, что крупные игроки топливного рынка, включая «Роснефть», налаживают тесное сотрудничество с небольшими частными АЗС. Глава государства выразил уверенность, что данная работа даст положительные результаты.

Кроме того, вице-премьер Александр Новак заявил, что для стабилизации обстановки на внутреннем рынке топлива кабмин оперативно принял меры: перенес ремонты на ряде перерабатывающих заводов и задействовал резервные производственные мощности. Также загрузка действующих предприятий была доведена до максимального уровня.

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