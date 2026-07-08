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08 июля 2026 в 18:12

Новак заявил, что кабмин перенес ремонт ряда НПЗ на более поздние сроки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Для стабилизации внутреннего топливного рынка правительство приняло ряд оперативных мер, включая перенос сроков проведения плановых ремонтных работ на ряде нефтеперерабатывающих предприятий и задействование дополнительных производственных мощностей, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания президента Владимира Путина с членами кабинета министров. Как передает пресс-служба Кремля, в частности, по словам Новака, была увеличена загрузка действующих заводов до максимально возможных показателей.

Правительством в целях стабилизации ситуации на внутреннем рынке были приняты следующие меры. Во-первых, увеличили загрузку действующих заводов до максимального уровня, направили на рынок ранее накопленные объемы топлива, сократили сроки текущих ремонтов. Плановые ремонты перенесли на более поздний срок, — сказал он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регулярно докладывает президенту России о ситуации с поставками топлива на полуостров. Он отметил, что глава государства осведомлен о существующих трудностях и оказывает необходимую поддержку.

Кроме того, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что на автозаправочных станциях региона могут ввести схему отпуска бензина «четный — нечетный» по государственным регистрационным номерам автомобилей. Он пояснил, что такая мера связана с дефицитом топлива, который достигает примерно 500 тонн.

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Александр Новак
бензин
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