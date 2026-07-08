Новак заявил, что кабмин перенес ремонт ряда НПЗ на более поздние сроки

Для стабилизации внутреннего топливного рынка правительство приняло ряд оперативных мер, включая перенос сроков проведения плановых ремонтных работ на ряде нефтеперерабатывающих предприятий и задействование дополнительных производственных мощностей, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания президента Владимира Путина с членами кабинета министров. Как передает пресс-служба Кремля, в частности, по словам Новака, была увеличена загрузка действующих заводов до максимально возможных показателей.
Правительством в целях стабилизации ситуации на внутреннем рынке были приняты следующие меры. Во-первых, увеличили загрузку действующих заводов до максимального уровня, направили на рынок ранее накопленные объемы топлива, сократили сроки текущих ремонтов. Плановые ремонты перенесли на более поздний срок, — сказал он.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регулярно докладывает президенту России о ситуации с поставками топлива на полуостров. Он отметил, что глава государства осведомлен о существующих трудностях и оказывает необходимую поддержку.
Кроме того, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что на автозаправочных станциях региона могут ввести схему отпуска бензина «четный — нечетный» по государственным регистрационным номерам автомобилей. Он пояснил, что такая мера связана с дефицитом топлива, который достигает примерно 500 тонн.