Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 17:46

Педагог ответил, как отмена домашнего задания повлияет на первоклассников

Педагог Савельев: отмена домашнего задания не повлияет на первоклассников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Отмена домашнего задания не повлияет на первоклассников, заявил MIR24.TV педагог Александр Савельев. Он отметил, что внешкольная нагрузка в первом классе и ранее не была обязательной.

Домашние задания для первоклашек в большинстве школ и ранее носили рекомендательный характер. Уверен, что и сейчас полностью без заданий на дом их не оставят. Просто будут давать выбор: хотите — делайте, не хотите — отдыхайте. Поэтому, по сути, ничего не изменится. Все будет зависеть от решения конкретных учителей и конкретных родителей, которые пожелают, чтобы их ребенок получал дополнительные знания вне урока, — заявил Савельев.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года первоклассники больше не будут получать домашние задания. До принятия этих изменений в стране действовали методические рекомендации, подготовленные Институтом стратегии развития образования по поручению Минпросвещения.

Общество
педагоги
школы
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Найдено тело второй пропавшей в Туве девочки
Цой раскрыла диагноз после слухов о лечении в онкоцентре
Трамп заявил о «множестве способов» победить Иран
В НАТО раскрыли, без какого оружия останется Европа
Мужчина выстрелил в бывшую жену, чтобы скрыть измену
Стало известно о жертвах и пострадавших в Иране при ударах США
В Дагестане снова ввели ЧС из-за подтопления
«Они же на фронте»: Журавлеву дали совет после резонансного интервью
В Белгородской области скончался пострадавший от удара дрона 1 июля
Иран атаковал американские военные объекты в Персидском заливе
Shaman ответил на слухи о падении со сцены в Перми
Врачи спасли ребенка с магнитами внутри
Найдено тело одной из пропавших в Туве девочек
Удары США по Ирану парализовали движение в Ормузском проливе
«Устали от нападок»: стало известно, почему НАТО разваливается на глазах
В НАТО заявили, что Европа готова к выводу войск США
Пострадавшей под Белгородом потребовалась помощь столичных медиков
Европарламент потребовал проверить главу ФИФА из-за просьбы Трампа
В Дагестане вода прорвала дамбу
Один россиянин погиб, еще 22 ранены при атаках ВСУ на один из регионов
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.