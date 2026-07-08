Педагог ответил, как отмена домашнего задания повлияет на первоклассников

Отмена домашнего задания не повлияет на первоклассников, заявил MIR24.TV педагог Александр Савельев. Он отметил, что внешкольная нагрузка в первом классе и ранее не была обязательной.

Домашние задания для первоклашек в большинстве школ и ранее носили рекомендательный характер. Уверен, что и сейчас полностью без заданий на дом их не оставят. Просто будут давать выбор: хотите — делайте, не хотите — отдыхайте. Поэтому, по сути, ничего не изменится. Все будет зависеть от решения конкретных учителей и конкретных родителей, которые пожелают, чтобы их ребенок получал дополнительные знания вне урока, — заявил Савельев.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года первоклассники больше не будут получать домашние задания. До принятия этих изменений в стране действовали методические рекомендации, подготовленные Институтом стратегии развития образования по поручению Минпросвещения.