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07 июля 2026 в 03:39

Первоклассников в России ждут перемены с нового учебного года

Минпросвещения отменит домашние задания для первоклассников с сентября 2026 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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С 1 сентября 2026 года первоклассники больше не будут получать домашние задания, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Минпросвещения РФ. Ведомство внесло соответствующие изменения в действующие рекомендации по организации учебного процесса.

До принятия этих изменений в стране действовали методические рекомендации, подготовленные Институтом стратегии развития образования по поручению Минпросвещения. Они допускали выдачу домашних заданий ученикам первых классов, однако предусматривали их постепенное введение, а общее время на выполнение не должно было превышать одного часа в день.

Теперь норма о допустимой продолжительности выполнения домашних заданий для первоклассников исключена, поскольку обучение в первом классе официально будет проходить без домашних заданий.

Ранее стало известно, что Минпросвещения в июле планирует утвердить новый федеральный государственный образовательный стандарт для учащихся 10–11-х классов, о чем заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, обновленный стандарт вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

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