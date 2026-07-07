Первоклассников в России ждут перемены с нового учебного года Минпросвещения отменит домашние задания для первоклассников с сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года первоклассники больше не будут получать домашние задания, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Минпросвещения РФ. Ведомство внесло соответствующие изменения в действующие рекомендации по организации учебного процесса.

До принятия этих изменений в стране действовали методические рекомендации, подготовленные Институтом стратегии развития образования по поручению Минпросвещения. Они допускали выдачу домашних заданий ученикам первых классов, однако предусматривали их постепенное введение, а общее время на выполнение не должно было превышать одного часа в день.

Теперь норма о допустимой продолжительности выполнения домашних заданий для первоклассников исключена, поскольку обучение в первом классе официально будет проходить без домашних заданий.

Ранее стало известно, что Минпросвещения в июле планирует утвердить новый федеральный государственный образовательный стандарт для учащихся 10–11-х классов, о чем заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, обновленный стандарт вступит в силу с 1 сентября 2027 года.