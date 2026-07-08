Звезда «Реальных пацанов» устроил дебош по пути в Пермь

Telegram-канал «112» сообщает, что актер Михаил Орлов устроил дебош в поезде Москва — Пермь. По его сведениям, ночью с 6 на 7 июля мужчина, ехавший в плацкартном вагоне, начал громко кричать и нецензурно выражаться, когда пассажиры уже спали. Как передает источник, Орлов не реагировал на замечания и оскорблял других пассажиров, в том числе женщин, школьников и пенсионеров.

Авторы пишут, что позже в Костроме Орлова забрали сотрудники полиции, при этом правоохранителям он не оказывал сопротивления. В публикации говорится, что артиста оштрафовали за нахождение в состоянии алкогольного опьянения.

Михаил Орлов — актер из Перми, известный по ролям второго плана. Он получил популярность благодаря роли бездомного Михаила в сериале «Реальные пацаны», также он снимался в фильмах «Батя», «Перевал Дятлова», «Я худею!» и других проектах.

Ранее итальянский актер украинского происхождения Артем Ткачук был задержан полицией в Милане. По данным журналистов, артист повредил четыре припаркованных автомобиля, а во время задержания вел себя агрессивно и угрожал сотрудникам правоохранительных органов.