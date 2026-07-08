Путин раскрыл деструктивные планы Киева на это лето

Киевские власти стараются сорвать сезон отпусков на южных территориях России, в том числе в Крыму, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с представителями правительства. В частности, противник старается сделать это на фоне топливного кризиса. Текст совещания опубликован на сайте президента.

Это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи, связанные еще и с действиями по срыву сезона отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму, — заявил Путин.

Ранее глава государства потребовал от правительства не готовиться рассмотреть решения проблем с бензином и дизелем в Крыму, а начать делать это и принимать определенные решения. Он напомнил, что у страны есть такие возможности. Путин поручил кабмину быстрее разобраться с субсидиями для полуострова и Севастополя из-за подорожания топлива.

Кроме того, президент назвал главную цель украинских атак — желание создать нервозность в обществе и навредить российской экономике. Путин отметил, что это невыполнимая цель.