Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 18:58

Путин раскрыл деструктивные планы Киева на это лето

Путин: Киев хочет сорвать сезон отпусков на юге России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Киевские власти стараются сорвать сезон отпусков на южных территориях России, в том числе в Крыму, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с представителями правительства. В частности, противник старается сделать это на фоне топливного кризиса. Текст совещания опубликован на сайте президента.

Это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи, связанные еще и с действиями по срыву сезона отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму, — заявил Путин.

Ранее глава государства потребовал от правительства не готовиться рассмотреть решения проблем с бензином и дизелем в Крыму, а начать делать это и принимать определенные решения. Он напомнил, что у страны есть такие возможности. Путин поручил кабмину быстрее разобраться с субсидиями для полуострова и Севастополя из-за подорожания топлива.

Кроме того, президент назвал главную цель украинских атак — желание создать нервозность в обществе и навредить российской экономике. Путин отметил, что это невыполнимая цель.

Власть
Юг России
Владимир Путин
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Чтоб ты сдохла»: Бьянка рассказала о травле из-за лишнего веса
Политолог Демчук раскрыл скрытые цели и главные темы саммита НАТО
Президент Литвы прокомментировал слова Трампа о Гренландии
Военэксперт ответил, построит ли Украина заводы для производства Patriot
В США спрогнозировали цены на нефть после новых ударов по Ирану
«Большая работа»: глава ПКР раскрыл секрет побед российских паралимпийцев
На Кубани водитель такси не справился с управлением и вылетел с моста
Бойцы ВСУ пытались убить мирного жителя на скутере
Найдено тело второй пропавшей в Туве девочки
Цой раскрыла диагноз после слухов о лечении в онкоцентре
Трамп заявил о «множестве способов» победить Иран
В НАТО раскрыли, какое оружие исчезнет в Европе из-за США
Мужчина выстрелил в бывшую жену, чтобы скрыть измену
Стало известно о жертвах и пострадавших в Иране при ударах США
В Дагестане снова ввели режим ЧС из-за подтопления
«Они же на фронте»: Журавлеву дали совет после резонансного интервью
В Белгородской области скончался пострадавший от удара дрона 1 июля
Иран атаковал американские военные объекты в Персидском заливе
Shaman ответил на слухи о падении со сцены в Перми
Врачи спасли ребенка с магнитами внутри
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.