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08 июля 2026 в 18:24

Путин призвал Новака быть точнее в формулировках по топливу для Крыма

Путин призвал быстрее разобраться с ситуацией с топливом в Крыму

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В России должны быстрее приниматься решения по обеспечению Крыма топливом, заявил президент страны Владимир Путин во время совещания с членами правительства. По его словам, им не нужно проявлять только готовность рассмотреть доступные варианты. Путин также поручил в короткие сроки разобраться с субсидиями для Крыма и Севастополя из-за подорожания топлива. Совещание опубликовано на сайте президента РФ.

Давайте договоримся, что формулировки будут другие. Не просто «готовы рассмотреть» и не просто «рассмотреть», а «рассмотреть и принять решения как можно быстрее», — сказал Путин в ответ на соответствующее заявление вице-премьера Александра Новака.

По словам главы государства, проблемы не нужно затягивать. Он напомнил, что возможности для их решения у страны есть. Путин также напомнил, что запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире.

Ранее президент России заявил, что совместная работа крупных компаний, вроде «Роснефти», и малых частных автозаправочных станций должна принести результаты. Согласно его словам, несколько подобных контрактов уже были заключены.

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