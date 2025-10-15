Авиакомпании просят изменить маршруты полетов на юге России

Российские авиаперевозчики выступили с инициативой по корректировке маршрутов полетов в южных регионах страны, пишет «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники. Авиакомпании рассчитывают на смягчение действующих ограничений и предлагают конкретные меры для увеличения объема пассажирских перевозок.

В материале указывается, что спрямление южных авиамаршрутов вместе с открытием хотя бы одного аэропорта в этом регионе способно обеспечить дополнительный годовой пассажиропоток в размере 7 млн человек. В качестве примера приводится оптимизация маршрута между Элистой и Волгоградом, которая может повысить эффективность воздушного сообщения на 60%.

Авиакомпании также предложили перевести на круглосуточный режим работы несколько запасных аэродромов, которые в настоящее время закрываются в ночное время. Эти объекты необходимы при введении ограничений, связанных с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что за девять дней с момента возобновления работы международный аэропорт Краснодара обслужил свыше 10 тыс. пассажиров. Ежедневно авиационное расписание пополняется новыми рейсами и направлениями.