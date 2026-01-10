Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 13:41

«Под постоянной угрозой»: экс-глава МИД Австрии о кризисе в европолитике

Кнайсль: европейская политика оказалась в глубоком кризисе

Карин Кнайсль Карин Кнайсль Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Европолитика переживает кризис и острую нехватку квалифицированных кадров, заявила РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. По ее словам, правые политики серьезно рискуют, продолжая свою деятельность.

Большинство правых партий <…> испытывают нехватку квалифицированных кадров. Любая партия испытывает проблемы с приемом квалифицированных кадров. Эти люди сейчас не хотят рисковать своей личной безопасностью. Если вы занимаетесь политикой, то находитесь под постоянной угрозой, — предупредила Кнайсль.

Экс-дипломат напомнила, что на правых политиков неоднократно совершали нападения. Также их счета в банках закрывались, а дети притеснялись в школах, добавила она.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе пришло время говорить с Россией. Так она ответила на вопрос журналистов о позиции в пользу диалога с Москвой, которую занимает вице-премьер страны Маттео Сальвини. При этом политик отметила, что пока не сложились условия для возвращения России в формат «Большой семерки», но не исключила это в будущем.

