Власти Белгорода пошли навстречу гражданам в вопросе отопления Власти Белгорода предложили жителям фиксировать время без тепла для перерасчета

Власти Белгорода предложили жителям записывать количество минут отсутствия отопления из-за обстрелов для последующего перерасчета за ЖКУ, сообщает Telegram-канал «Подъем». С начала года систему отопления в городе перезапускали 12 раз.

После атак ВСУ, повредивших инфраструктуру, подачу горячей воды в дома, подключенные к центральному водопроводу, прекратили для сохранения отопления. Такая мера будет действовать до конца отопительного сезона.

Ранее прокуратура Саратовской области начала проверку местного филиала ПАО «Т Плюс» после обращения спикера Госдумы Вячеслава Володина, в котором сообщалось о росте стоимости отопления в квитанциях на 30 и более процентов. Жители направили 408 обращений, приложив к ним квитанции об оплате отопления за зимние месяцы.

Кроме того, председатель комиссии Госдумы по жилищным правам Галина Хованская рассказала, что единственный способ получить перерасчет за холодные батареи — фиксировать нарушения и жаловаться в надзорные органы. По ее словам, коммунальщики могут сопротивляться и предлагать обманные варианты, но жалобы в жилинспекцию и прокуратуру способны принести результат.