В Госдуме озвучили, от чего зависит уменьшение платежей за ЖКУ Депутат Кошелев: платежи за ЖКУ после отключения отопления упадут с мая или июня

После отключения отопления сумма в квитанциях может уменьшиться с мая или июня, заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости. По его словам, это зависит от двух факторов: наличия общедомового прибора учета и выбранной регионом схемы начисления платы.

Отопительный сезон-2025/26 выходит на финишную прямую. Вслед за южными регионами, где батареи остыли еще в апреле, отключать теплоснабжение начинают в центральной части России. Однако ответ на главный вопрос — «Станет ли квитанция за ЖКУ меньше?» — зависит не столько от календаря, — сказал Кошелев.

Депутат пояснил, что отопление отключают при среднесуточной температуре выше +8 градусов по Цельсию в течение пяти дней подряд. Если в доме есть общедомовой счетчик, а регион перешел на сезонную оплату, жители платят только за фактически потребленное тепло. За май они заплатят лишь за дни работы отопления, а в июне строка «отопление» в квитанции исчезнет.

При отсутствии счетчика все зависит от схемы. При равномерной плате за тепло придется платить и летом, при сезонной — счета перестанут приходить с мая или июня.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что в России необходимо детализировать расчет стоимости жилищно-коммунальных услуг, чтобы он стал понятным для граждан. По его словам, это решение сделает процесс формирования квитанций более прозрачным.