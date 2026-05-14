«Коммуналка» вырастет на 36%: прогноз тарифов до 2029 года, как сэкономить

Россиян предупредили о существенном росте коммунальных платежей: к 2029 году тарифы ЖКХ могут увеличиться сразу на 36%. Когда именно власти планируют поднять цены, какие услуги подорожают сильнее всего и как уже сейчас начать экономить на «коммуналке», не дожидаясь очередных платежек, — в материале NEWS.ru.

Как будут расти тарифы ЖКУ в ближайшие годы

До конца 2029 года совокупный платеж россиян за коммунальные услуги может увеличиться на 35,7%, следует из обновленного макропрогноза Минэкономразвития на ближайшие три года. Согласно документу, до конца 2026 года суммы в платежках станут больше на 9,9% (с 1 октября), в 2027-м — еще на 8,7%, в 2028-м — на 7,1%, а в 2029-м — на дополнительные 6,1%.

Наиболее сильное подорожание ждет электроэнергию: тарифы сетевых компаний увеличатся на 15,2% в октябре текущего года, затем — на 15,3% в 2027-м, на 11,2% в 2028-м и на 6,3% в 2029-м. Совокупно за четыре года индексация составит 57%. В ведомстве это связывают с реализацией крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике.

Прогноз Минэкономразвития предполагает, что темпы роста тарифов будут превышать целевую инфляцию. В 2026–2027 годах инфляция ожидается на уровне 4–5%, тогда как рост тарифов для населения составит 8,6–11,3%. В 2028–2029 годах разрыв сократится: инфляция — 4,5–5%, рост тарифов — 5–9,1%.

Как уточнила в беседе с NEWS.ru доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова, итоговый размер повышения будет зависеть от региона.

Как рост тарифов на ЖКУ скажется на жизни россиян

Рост коммунальных тарифов — чувствительный вопрос для миллионов семей, особенно на фоне общей инфляционной нагрузки, отметил в беседе с NEWS.ru адвокат управляющий партнер Московской коллегии адвокатов BRAVIS Игорь Баранов.

«Если прогнозируемое повышение действительно составит около 36% к 2029 году, то для значительной части граждан расходы на коммунальные услуги станут одной из ключевых статей семейного бюджета», — считает он. По его словам, проблема не только в росте цифр в платежках, но и в уровне прозрачности тарифообразования, качестве услуг и реальных доходах населения.

Очевидно, в ближайшие годы граждане будут искать способы снизить расходы: от установки счетчиков и энергосберегающей техники до оформления субсидий и более внимательного контроля начислений. Когда доходы растут медленнее коммунальных платежей, люди начинают экономить уже не на «лишнем», а на базовых потребностях, считает Баранов. Но системно вопрос должен решаться не только за счет экономии самих граждан, а через повышение эффективности ЖКХ, снижение потерь ресурсов и прозрачность тарифной политики, подчеркнул он.

Как можно сэкономить на оплате ЖКУ

Основной источник экономии — счетчики на воду, отмечает Борисова. Оплата по нормативу выше, чем по счетчику, причем только холодная вода обойдется в два-три раза дешевле.

«Если экономно расходовать ресурсы, можно существенно сократить сумму в платежке. Эффективно заменить однотарифный счетчик электроэнергии на двухтарифный. В этом случае использование электроэнергии с 23:00 до 07:00 будет обходиться значительно дешевле, — пояснила экономист. — В это время можно заряжать компьютеры, планшеты, телефоны, пользоваться энергоемкой техникой — стиральной машиной, мультиваркой, духовкой».

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рекомендует тем, кто живет летом на даче, а зимой — в квартире, а также тем, кто надолго уезжает в отпуск или за город, перекрывать воду, отключать газ и обесточивать все электроприборы, кроме холодильника (при необходимости).

«Это не только сэкономит ресурсы, но и убережет квартиру от протечек и коротких замыканий. И не забывайте ежемесячно передавать показания. Просто передавайте нулевые показания — и будете платить только за фактическое потребление (в вашем случае — ноль)», — резюмировал собеседник NEWS.ru.

Помимо этого, эксперты поддерживают идею перехода на энергоэффективные технологии: приобретение энергосберегающих лампочек, утепление окон и установку терморегуляторов.

В зимнее время, по их словам, можно экономить на отоплении, если установить терморегуляторы на батареи и счетчик тепла. Если в доме есть индивидуальный тепловой пункт, это существенно снизит сумму в платежке для вашей квартиры, указала Борисова. Терморегуляторы позволят установить комфортную температуру, а утепление окон создаст барьер для холода.

Гражданам с невысоким уровнем дохода Борисова посоветовала регулярно отслеживать долю расходов на ЖКУ в семейном бюджете. Если она превысит 22% от совокупного дохода семьи, можно оформлять субсидию. Также экономист напомнила, что оплачивать квитанции лучше до 15-го числа каждого месяца, поскольку просрочка влечет за собой начисление пеней.

