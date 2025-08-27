День знаний — 2025
27 августа 2025 в 13:07

Экономист спрогнозировал рост числа получателей субсидий по ЖКУ

Экономист Осянин: субсидии на оплату ЖКУ смогут получить больше россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество россиян, имеющих право на субсидию по оплате коммунальных услуг, может увеличиться на 15-20%, заявил NEWS.ru доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин. Так эксперт прокомментировал планы по пересмотру размера максимальной доли расходов россиян на ЖКУ. В Госдуме хотят установить единый федеральный стандарт на уровне 10% для многодетных семей и одиноких пенсионеров и 15% — для всех остальных.

Законопроект в случае принятия расширит круг получателей субсидий на 15–20%. Экономия [на оплате коммунальных услуг] может достичь 25–35% от текущих платежей. Семья из трех человек сэкономит 2–7 тысяч рублей ежемесячно при тратах на ЖКХ в размере 10–15 тысяч рублей, — сказал Осянин.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов напомнил россиянам, что Социальный фонд РФ может удержать часть пенсии при выплате, если у граждан имеются долги, в том числе за ЖКУ. По его словам, по общим долгам может быть удержано не более половины пенсии. При этом по алиментным обязательствам разрешается удерживать до 70%.

ЖКХ
ЖКУ
коммунальные услуги
субсидия
экономия
