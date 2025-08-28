Россиянам снизят расходы на «коммуналку»: кто получит компенсацию

В Госдуме нашли способ снижения расходов российских семей на коммунальные услуги. Там предлагают ввести единые федеральные пороги расходов на ЖКУ. Сейчас регионы вправе устанавливать свой «потолок». От него зависит, имеет ли право семья на субсидию или нет. Если законопроект примут, льготников станет больше. Рассказываем, кто сможет меньше платить за «коммуналку» и сколько получится сэкономить.

Как депутаты предлагают снизить расходы россиян на «коммуналку»

В Госдуме предложили пересмотреть критерии предоставления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. В нижнюю палату парламента был внесен законопроект, предлагающий поправки в статью 159 Жилищного кодекса.

Напомним, сейчас регионы сами определяют максимальную долю расходов россиян на ЖКУ. При этом стандарт предельно допустимой доли расходов граждан на оплату «коммуналки» в совокупном семейном доходе установлен на уровне 22%.

Законопроектом предлагается установить единые федеральные стандарты: для одиноких пенсионеров и многодетных семей — 10% от дохода, для остальных граждан — 15% от дохода.

Как ранее выросли тарифы на ЖКХ

С 1 июля 2025 года тарифы на коммунальные услуги в России выросли в среднем на 11,9%. Подорожали отопление, горячая вода, газ, электроэнергия, вывоз мусора и водоснабжение. Для сравнения: в прошлом году тарифы выросли на 9,8%, а в 2023 году — на 8,11%.

Ожидалось, что заметнее всего цены на «коммуналку» повысятся в Архангельской области (на 24,8%, но власти решили ограничить этот рост 15%, компенсируя разницу из бюджета), в Республике Мордовия и Челябинской области (на 22,8%), в Дагестане и Татарстане (на 22,3%).

Существенное увеличение стоимости услуг предполагалось в Кемеровской области (рост на 21,9%), Ингушетии (21,4%), Северной Осетии (на 21,2%), Пермском крае (на 21,1%), Алтайском крае (17,7%). В Москве тарифы на коммунальные услуги в среднем выросли на 15%.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

На фоне роста тарифов за неделю потребительские цены в стране подскочили на 0,8%. Годовая инфляция за неделю ускорилась до 9,8%, оценил Росстат. Согласно его же данным, в первую неделю июля тарифы на холодную воду выросли на 14,9%, горячая вода подорожала на 14%, электроэнергия — на 13%, отопление — на 13,8%. И это, надо сказать, заметно выше среднего показателя индексации ЖКХ (11,9%).

Почему текущие пороги в Госдуме считают несправедливыми

Как отмечают авторы законопроекта, обеспеченные регионы (например, Москва и Санкт-Петербург) имеют возможность снижения порога оплаты ЖКУ, но большинство субъектов РФ таких финансовых возможностей не имеют, поэтому устанавливают максимально допустимую долю в размере 22%.

«При этом создается парадоксальная ситуация, при которой в дотационных регионах с низким уровнем жизни расходы граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг больше, чем в регионах с более высоким уровнем жизни», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

О какой субсидии идет речь в законопроекте

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг — это компенсация части стоимости ЖКУ: вы платите за «коммуналку», а государство возвращает вам часть этих денег.

Такая компенсация положена всем, у кого расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи. Это особенно актуально, например, для пожилых россиян, так как пенсии в стране существенно ниже средних зарплат.

На федеральном уровне допустимая доля расходов на «коммуналку» установлена в размере 22%. Но каждый регион может по своему усмотрению снизить этот порог. Например, в Москве он составляет 10% от дохода семьи, в Санкт-Петербурге — 14%, в Кирове — 15%.

При оформлении субсидии учитываются доходы всех людей, которые прописаны в квартире или доме. Обязательны наличие регистрации по месту постоянного жительства (для заявителя) и отсутствие непогашенной судебной задолженности по ЖКУ. Размер субсидии составляет разницу между 22% (в Москве — между 10%) от ежемесячного дохода и реальной суммой квартплаты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько получится сэкономить на коммунальных услугах

По мнению доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского, предложенные изменения позволят оптимизировать социальные параметры в обществе и в конечном счете «модифицировать некоторые макроэкономические показатели». Однако насколько вырастет число тех, кто сможет претендовать на субсидию, собеседник NEWS.ru оценить затруднился. «Во многом это будет зависеть от разработанных критериев», — говорит он.

Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин полагает, что мера расширит круг получателей субсидий на 15–20%.

«Экономия [на оплате коммунальных услуг] может достичь 25–35% от текущих платежей. Семья из трех человек сэкономит 2000–7000 рублей ежемесячно при тратах на ЖКХ в размере 10–15 тысяч рублей», — резюмировал эксперт в беседе с NEWS.ru.

