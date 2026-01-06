Выступление украинских циркачей в Германии завершилось трагедией Bild: украинские циркачи упали с шестиметровой высоты на выступлении в Штутгарте

Двое артистов из украинского циркового дуэта Flight of Passion получили травмы, упав с высоты во время выступления в Штутгарте. Инцидент произошел 7 января на глазах у многочисленных зрителей, сообщает немецкая газета Bild.

Происшествие случилось в цирке на юго-западе Германии. Мужчина и женщина исполняли номер на специальных лентах. Внезапно они сорвались и упали с высоты примерно пяти-шести метров на манеж. В зале в этот момент находилось около 2,4 тыс. зрителей.

Пострадавшие были госпитализированы. В настоящее время обстоятельства трагического инцидента выясняются. Местная полиция начала расследование для определения причин случившегося. Состояние пострадавших артистов не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Казанском государственном цирке артист Матвей Циренщиков из номера «Акробаты на BMX» упал с рампы, выполняя трюк. Он ударился головой о манеж и на короткое время потерял сознание. Пресс-служба учреждения проинформировала, что мужчина был в защитном шлеме, поэтому не получил серьезных травм. Его унесли с манежа на носилках, за кулисами артиста осмотрела медсестра. После этого циркач был оперативно госпитализирован для оказания полноценной помощи.