24 января 2026 в 14:59

Стали известны подробности побега слонихи из самарского цирка

Сбежавшая в мороз из цирка Самары слониха вернулась, и ее напоили горячим чаем

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Побег слонихи в Самаре случился во время разгрузки животных, рассказали изданию «Подъем» в цирке. Слониху по кличе Марго напугали взрывы петард на горке неподалеку: напуганное животное сорвало с себя согревающие попоны и выбежало на улицы. Погоня за беглянкой в 21-градусный мороз длилась 10 минут.

Бывает, что собака пугается и убегает от хозяина, а здесь — слон, но слон немножко побыстрее бегает, — рассказал руководитель шоу Андрей Дементьев-Корнилов.

Он отметил, что экзотическая «артистка» не простудилась благодаря замедленному теплообмену. В цирке добавили, что Марго всего 17 лет, что по слоновьим меркам совсем немного.

После возвращения слониху отогревали специальными напитками. Для Марго приготовили безалкогольный глинтвейн на основе виноградного сока, а также горячий чай с шиповником, лимоном и гвоздикой. Сейчас слониха чувствует себя хорошо и уже готовится к запланированной премьере шоу.

Ранее сообщалось, что дрессировщики сумели настичь слониху в районе сквера «Шанхай». Увещеваниями они уговорили слониху вернуться в здание цирка. При этом Марго послушно дождалась со своими сопровождающими зеленого сигнала светофора и перешла дорогу.

