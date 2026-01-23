В Самаре из зоопарка сбежало огромное экзотическое животное

В Самаре из цирка сбежал слон, передает Telegram-канал Mash. По данным журналистов, зверь «пробил стекло» здания и выбрался на улицу.

При этом вечером в городе был 21 градус мороза. Несмотря на холодную погоду, слон прошелся по центру, в частности по улице Молодогвардейской в сторону сквера «Шанхай».

Как позже выяснилось, зверя нашли дрессировщики и увещеваниями уговорили его вернуться в здание цирка. При этом слон послушно дождался со своими сопровождающими зеленого сигнала светофора и перешел дорогу.

Ранее в Индии начали искать слона, который за новогодние праздники убил минимум 17 человек, включая четверых членов одной семьи. Агрессивное животное собираются усыпить и отвезти в безопасное место, но пока выследить зверя не могут даже следопыты.

До этого турист в Индии получил тяжелые травмы после нападения слона, когда попытался сделать с ним селфи. Этот инцидент произошел в штате Карнатака. Мужчина проник в запретную зону возле лесопарка, расположенного рядом с индуистским храмом. Там он встретил дикого слона. По словам одного из очевидцев, животное в тот момент спокойно ело морковь на обочине дороги, однако вспышка камеры его напугала и разозлила.