20 февраля 2026 в 12:09

Слон разорвал хозяину легкое за испорченное свидание

Слон устроил погром в таиландской деревне после прерванного спаривания

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В тайской деревне слон устроил погром после прерванного спаривания, сообщает news.com. Хозяин привел к 19-летнему самцу по кличке Пхет Утхай слониху, но слишком сильно торопил животное, что и вывело его из себя.

Разъяренный слон первым делом набросился на собственного погонщика. Затем он перевернул два автомобиля. Одна машина принадлежала его хозяину, а вторая — владельцу той самой слонихи, которую привели для случки. После этого Пхет Утхай пошел по проселочной дороге. По пути он сломал пять дорожных знаков.

Утихомирить разбушевавшегося гиганта удалось только спустя два часа. Владелец слона, который и стал инициатором неудачного знакомства, попал в больницу. Мужчина госпитализирован с разрывом легкого.

Ранее на Шри-Ланке дикий слон атаковал российских туристов, которые остановились, чтобы сделать с ним селфи. Туристы ехали на трехколесном байке по трассе Буттала — Катарагама, проходящей через национальный парк. Заметив животное, 45-летняя Ариана и ее муж решили подойти поближе и сфотографироваться. Когда пара достала телефон и приблизилась, слон пришел в ярость и набросился на них.

слоны
Таиланд
животные
Азия
