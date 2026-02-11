Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 19:08

Разъяренный слон напал на россиян при попытке сделать селфи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дикий слон напал на российских туристов на Шри-Ланке, которые остановились, чтобы сделать с ним селфи, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел на трассе Буттала — Катарагама, проходящей через территорию национального парка.

Как пишут авторы, 45-летняя Ариана вместе с супругом передвигалась на трехколесном байке. Заметив животное, пара решила приблизиться и сфотографироваться. Когда туристы достали телефон и подошли поближе, слон пришел в ярость и атаковал их.

Женщина получила серьезные травмы правой руки и была доставлена в больницу. Ее муж физически не пострадал и отделался сильным испугом.

Отмечается, что эта трасса давно известна частыми встречами с дикими животными. Дорога пролегает через заповедную зону, где обитают слоны, обезьяны и другие представители фауны. Туристы нередко воспринимают поездку здесь как «мини-сафари», забывая об опасности.

Ранее в Замбии 52-летний рыболов бросился в реку, полную крокодилов, чтобы спастись от разъяренных слонов. Возвращаясь с рыбалки, трое мужчин неожиданно столкнулись со стадом и в испуге поспешили скрыться.

