Разъяренные слоны загнали мужчину в крокодилье логово В Замбии мужчина убегал от слонов и попал в пасть крокодила

В Замбии 52-летний рыболов бросился в реку, полную крокодилов, чтобы спастись от разъяренных слонов, передает BBC News. Возвращаясь с рыбалки, трое мужчин неожиданно столкнулись со стадом и в испуге поспешили скрыться.

В воде на Ньиренде набросился крокодил, но он сумел защититься с помощью палки. Ему удалось высвободить ногу из пасти хищника и выбраться на берег. Там его уже ждали товарищи, наблюдавшие за происходящим.

Рыболовы попытались оказать пострадавшему первую помощь, чтобы остановить кровь. Однако их усилия не увенчались успехом, и спасти мужчину не удалось.

Нильские крокодилы могут достигать длины до пяти метров. Они отличаются своей агрессивностью и способны справиться даже с крупными и сильными животными. Река Луанда, где произошел этот случай, славится одной из самых высоких плотностей популяций этих рептилий в Африке.

Ранее в Индонезии полицейские спасли женщину, на которую напал трехметровый крокодил у водохранилища. Сотрудники правоохранительных органов занимались физической подготовкой неподалеку и услышали крики о помощи. Пострадавшую с серьезными травмами доставили в больницу.