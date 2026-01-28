Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 11:23

Пассажирка рейса из Вьетнама удивила таможенников необычным «сувениром»

Красноярские таможенники обнаружили чучело крокодила у пассажирки из Вьетнама

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Красноярские таможенники обнаружили чучело сиамского крокодила в багаже пассажирки из Вьетнама, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС). Длина чучела составила 105 см, а вес — 1,6 кг.

Чучело сиамского крокодила обнаружили красноярские таможенники у россиянки, прибывшей рейсом Нячанг-Красноярск. Рептилию весом 1,6 кг и длиной 105 см выявили во время таможенного контроля багажа пассажирки, — говорится в сообщении.

Женщина пояснила, что купила чучело «как сувенир» и не знала о необходимости оформления специальных документов. Таможенники провели экспертизу и подтвердили, что данный вид подпадает под международную Конвенцию СИТЕС, и для его перемещения через границу требуется декларация и разрешительные документы.

В отношении пассажирки возбудили два административных дела за недекларирование товара (ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ) и несоблюдение запретов (ст. 16.3 КоАП РФ). Нарушительнице грозит штраф, а экзотическое чучело будет конфисковано.

Ранее сотрудники таможенной службы России задержали в аэропорту Шереметьево гражданку России из-за незадекларированных украшений. Как передает пресс-служба ФТС, драгоценности Cartier оценили в 34 млн рублей. Сумма неуплаченных таможенных платежей за эти украшения составила более 9,9 млн рублей.

ФТС
Вьетнам
пассажиры
крокодилы
таможня
Красноярск
