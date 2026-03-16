Онколог назвал неочевидную опасность лимфомы

Лимфома способна затронуть все системы организма в отличие от типичного рака, заявил NEWS.ru врач-онколог аспирант МНИОИ им. П. А. Герцена отделения реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и кожи Умар Хомиди. В то же время, по его словам, многие формы этого заболевания успешно лечатся, даже если они находятся в запущенной стадии.

Лимфома — это опухоль лимфатической системы. В отличие от классического рака органа она поражает клетки иммунитета и может распространяться по всему организму. Среди симптомов — увеличение лимфоузлов без боли, ночная потливость, слабость, температура без очевидной причины, снижение веса. Опасность зависит от формы заболевания: есть агрессивные варианты, но многие лимфомы хорошо поддаются лечению даже на распространенных стадиях, — поделился Хомиди.

Ранее онколог Анатолий Махсон заявил, что представление о необходимости максимально быстрого лечения онкологических заболеваний сразу после постановки диагноза является мифом. По его словам, не следует заставлять пациента рассчитывать на проведение операции в течение ближайших двух недель.