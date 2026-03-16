Обычный разговор с соседкой привел к похищению девочки педофилом DS: педофил похитил пятилетнюю девочку в Британии, пока мать говорила с соседкой

Житель Бирмингема Мохаммед Абдулразик получил тюремный срок за похищение и изнасилование пятилетней девочки, сообщает издание Daily Star. Инцидент произошел в марте 2025 года.

Ребенок играл на улице недалеко от дома, в то время как его мать разговаривала с соседкой. Мужчина воспользовался ситуацией, приблизился к девочке и увел ее. Женщина быстро обнаружила исчезновение дочери и услышала крики, доносившиеся из соседнего строения.

Входная дверь оказалась заперта. Мать попыталась выбить окно с помощью куска дерева, чтобы попасть внутрь. Ворвавшись в помещение, она увидела Абдулразика, который стоял без одежды рядом с ребенком. На шум сбежались прохожие, они помогли выломать дверь и освободили девочку.

Суд признал Мохаммеда виновным по статьям о похищении, сексуальном насилии и нападении. 13 марта ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Ранее руководитель проекта «Сдай педофила» Анна Левченко заявила, что детского тренера по футболу задержали в столичном районе Бирюлево по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. На данный момент в уголовном деле фигурируют трое потерпевших.