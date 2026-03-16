16 марта 2026 в 08:09

Обычный разговор с соседкой привел к похищению девочки педофилом

DS: педофил похитил пятилетнюю девочку в Британии, пока мать говорила с соседкой

Житель Бирмингема Мохаммед Абдулразик получил тюремный срок за похищение и изнасилование пятилетней девочки, сообщает издание Daily Star. Инцидент произошел в марте 2025 года.

Ребенок играл на улице недалеко от дома, в то время как его мать разговаривала с соседкой. Мужчина воспользовался ситуацией, приблизился к девочке и увел ее. Женщина быстро обнаружила исчезновение дочери и услышала крики, доносившиеся из соседнего строения.

Входная дверь оказалась заперта. Мать попыталась выбить окно с помощью куска дерева, чтобы попасть внутрь. Ворвавшись в помещение, она увидела Абдулразика, который стоял без одежды рядом с ребенком. На шум сбежались прохожие, они помогли выломать дверь и освободили девочку.

Суд признал Мохаммеда виновным по статьям о похищении, сексуальном насилии и нападении. 13 марта ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Ранее руководитель проекта «Сдай педофила» Анна Левченко заявила, что детского тренера по футболу задержали в столичном районе Бирюлево по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. На данный момент в уголовном деле фигурируют трое потерпевших.

Медведев ворвался в десятку лучших теннисистов по версии ATP
Стоимость нефти достигла нового максимума после атаки США на Иран
Названы отделочные работы, которые лучше проводить весной
Владельцев iPhone предупредили о новой схеме мошенничества через Telegram
Воздушный таран для ВСУ, рой БПЛА над Москвой: новости СВО на утро 16 марта
В России предложили изучать истории паралимпийцев в школах и вузах
Онколог назвал неочевидную опасность лимфомы
Ульяновская область попала под прицел ВСУ
Самолет загорелся в аэропорту Мехрабад в результате атаки в Тегеране
Следовавший из Москвы в Самарканд самолет «Победы» внезапно ушел с курса
В России появится платформа для прогноза рисков в городском транспорте
Пропавшую мать и двоих детей нашли похороненными в лесу
Продажу луков и арбалетов для рыбалки признали незаконной
Беспилотник сбили на подлете к посольству США в Багдаде
Дмитриев задался одним вопросом касательно НАТО после слов Трампа
Массовый сбой в работе Telegram зафиксирован в России
Десятки россиян застряли в аэропорту Дубая из-за атаки дронов-камикадзе
Трамп нашел радикальное решение в отношении «нокаута Ирана»
Иран обвинил Израиль в экологическом преступлении
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

