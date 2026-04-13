Ведущий-педофил вернулся в тюрьму В Британии осужденного за педофилию ведущего Роуэлла вернули в тюрьму

Суд британского города Ньюпорт принял решение вернуть в тюрьму известного телеведущего Питера Роуэлла, осужденного за педофилию, сообщает BBC. Причиной стали нарушения им предписанных для сексуальных преступников правил.

В частности, Роуэлл не проинформировал полицию о том, что находился более 12 часов по адресу, где проживает несовершеннолетний. В итоге суд приговорил его к 24 месяцам тюремного заключения.

Известно, что в 2012 году Роуэлл уже получил шесть лет тюрьмы за развратные действия в отношении детей младше 16 лет и за хранение детской порнографии. От его действий в период с 1989 по начало 1990-х годов пострадали пять девочек. Кроме того, на компьютере знаменитости было обнаружено более 400 изображений сексуального характера с участием детей. Отбывая наказание, ведущий и ранее допускал нарушения установленных судом ограничений для секс-преступников.

