Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 13:49

Ведущий-педофил вернулся в тюрьму

В Британии осужденного за педофилию ведущего Роуэлла вернули в тюрьму

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд британского города Ньюпорт принял решение вернуть в тюрьму известного телеведущего Питера Роуэлла, осужденного за педофилию, сообщает BBC. Причиной стали нарушения им предписанных для сексуальных преступников правил.

В частности, Роуэлл не проинформировал полицию о том, что находился более 12 часов по адресу, где проживает несовершеннолетний. В итоге суд приговорил его к 24 месяцам тюремного заключения.

Известно, что в 2012 году Роуэлл уже получил шесть лет тюрьмы за развратные действия в отношении детей младше 16 лет и за хранение детской порнографии. От его действий в период с 1989 по начало 1990-х годов пострадали пять девочек. Кроме того, на компьютере знаменитости было обнаружено более 400 изображений сексуального характера с участием детей. Отбывая наказание, ведущий и ранее допускал нарушения установленных судом ограничений для секс-преступников.

Ранее детского психолога из Владикавказа задержали по подозрению в педофилии. Мужчина сам признался в содеянном на допросе. Он утверждает, что причастен более чем к 50 случаям насилия над несовершеннолетними.

Европа
дети
Великобритания
педофилы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.