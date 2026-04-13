Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 15:27

«Подтверждают»: Патрушев раскрыл, в чем фактически признался Зеленский

Патрушев: слова Зеленского говорят о причастности Киева к атакам на газопроводы

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Заявления и действия президента Украины Владимира Зеленского лишь подтверждают наличие украинского следа в попытках атак на газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, которые передает «Российская газета», Зеленский заявил, что именно Киев контролирует движение на Черном море благодаря своим морским дронам.

Обращает на себя внимание недавнее интервью Зеленского западным СМИ, в котором он хвастливо заявляет, что именно Украина сегодня контролирует движение на Черном море благодаря своим морским дронам. Видимо, основанием для таких речей послужила атака украинским безэкипажным катером на турецкий танкер «Алтура» в 15 км от входа в пролив Босфор. Эти заявления и действия подтверждают и наличие украинского следа в попытках террористических актов на газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток», — указал Патрушев.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Украина останется точкой постоянного напряжения в Европе, а действия Зеленского назвал переходящими все границы. Он связал безнаказанность киевского режима с поддержкой западных кураторов и указал на манипуляции и шантаж со стороны украинского руководства.

Власть
Украина
Николай Патрушев
Владимир Зеленский
газопроводы
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Общество

Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.