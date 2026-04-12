Украина станет точкой постоянного напряжения в Европе, а наглость президента Владимира Зеленского переходит уже все границы, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, которые приводит ТАСС, безнаказанность украинского правительства, который поддерживает конфликт в макрорегионе, обеспечивают его западные кураторы.

Посмотрите, что происходит. Зеленский, по сути, охамел до такой степени, что он вокруг себя — как с востока, так и с запада — соседей всех начинает напрягать: манипулировать, шантажировать различными методами. И это как бы в определенной степени где-то и «прокатывает», — отметил он.

До это Сальдо констатировал, что Киев заявляет о нехватке средств в бюджете, чтобы вызвать сочувствие у ЕС и добиться кредита на €90 млрд (6,9 трлн рублей). Сейчас выделение средств блокирует Венгрия, однако страны, поддерживающие Киев, могут найти способ обойти это решение, считает губернатор.

Ранее стало известно, что ресурсы Украины для ведения боевых действий могут иссякнуть уже к июню 2026 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на украинских чиновников. Проблем добавила блокировка помощи от главных доноров, из-за чего Киев вряд ли сможет обеспечить армию до лета.