Назван срок, когда у Киева закончатся деньги на боевые действия Bloomberg: Украина сможет финансировать боевые действия только до июня

Финансовые ресурсы Украины для ведения боевых действий могут иссякнуть уже к июню 2026 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на украинских чиновников. Проблем добавила блокировка помощи от главных доноров, из-за чего Киев вряд ли сможет обеспечить армию до лета.

Источники агентства подчеркнули, что после более чем четырех лет поддержки западные союзники заняли ключевую роль. Они обеспечивают финансовыми средствами военные операции Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров Евросоюза срочно разблокировать финансовую помощь Киеву в размере €90 млрд. Он подчеркнул, что эти средства критически важны для Украины уже сейчас. Зеленский отметил, что европейский кредит — единственный реальный источник выживания украинской армии в ближайшем будущем.

Недавно Зеленский заявил, что США продолжают поставки ракет Patriot американского производства на Украину, несмотря на конфликт с Ираном. Он поблагодарил американского лидера Дональда Трампа и его команду, однако отметил, что количество поставляемых ракет остается недостаточным для потребностей украинской армии.