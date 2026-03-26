26 марта 2026 в 07:14

Зеленский отчитался о получении американского оружия

Зеленский заявил, что США продолжили поставки ракет Patriot на Украину

Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Соединенные Штаты не прекратили поставки ракет Patriot американского производства на Украину, несмотря на продолжающийся конфликт с Ираном, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters. Он поблагодарил хозяина Белого дома Дональда Трампа и его команду. Вместе с этим украинский лидер пожаловался, что поставляемых Patriot недостаточно.

Поставки не прекращались. Я очень благодарен президенту [США Дональду] Трампу и его команде, — сказал Зеленский.

Ранее замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно заявил, что страна продолжает тратить деньги на Украину. По его словам, речь идет о колоссальных объемах средств.

До этого Трамп признал, что иметь дело с Зеленским куда сложнее, чем с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, политик отметил, что его российский коллега не боится Европы.

Трамп также заявил, что конфликт на Украине не являлся угрозой для Вашингтона. На фоне этого политик раскритиковал европейских союзников за нежелание помогать США в Ормузском проливе.

