«Сложнее иметь дело»: Трамп повторил свое высказывание о Путине и Зеленском

Президент США Дональд Трамп вновь признал, что иметь дело с украинским лидером Владимиром Зеленским куда сложнее, чем с главой России Владимиром Путиным, рассказала журналистка телеканала MS Now после интервью с хозяином Белого дома. Кроме того, политик отметил, что Путин не боится Европы.

С Зеленским сложнее иметь дело, чем с Путиным, — приводит журналистка слова Трампа.

Она добавила, что Трамп выражает доверие Путину. Более того, по ее словам, президент США считает, что может положиться на российского коллегу больше, чем на кого-либо из европейских союзников.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине не являлся угрозой для Вашингтона. На фоне этого политик раскритиковал европейских союзников за нежелание помогать США в Ормузском проливе. Президент также напомнил, что его предшественник Джо Байден потратил на Украину сотни миллиардов долларов без очевидной выгоды для США.