20 марта 2026 в 18:53

«Сложнее иметь дело»: Трамп повторил свое высказывание о Путине и Зеленском

Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп вновь признал, что иметь дело с украинским лидером Владимиром Зеленским куда сложнее, чем с главой России Владимиром Путиным, рассказала журналистка телеканала MS Now после интервью с хозяином Белого дома. Кроме того, политик отметил, что Путин не боится Европы.

С Зеленским сложнее иметь дело, чем с Путиным, — приводит журналистка слова Трампа.

Она добавила, что Трамп выражает доверие Путину. Более того, по ее словам, президент США считает, что может положиться на российского коллегу больше, чем на кого-либо из европейских союзников.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине не являлся угрозой для Вашингтона. На фоне этого политик раскритиковал европейских союзников за нежелание помогать США в Ормузском проливе. Президент также напомнил, что его предшественник Джо Байден потратил на Украину сотни миллиардов долларов без очевидной выгоды для США.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пиар-цели»: Трамп высмеял Украину после слов о помощи с Ираном
Захарова обвинила Киев в снабжении нелегальных рынков вооружений
УПЦ, предательство, анафема: как Филарет стал профессиональным раскольником
Трамп напугал японцев, удары по Тегерану, энцефалит без укуса: что дальше
Экс-олигарха оставили под стражей в Молдавии
Самолет премьера Чехии развернули из-за связанного с Израилем теракта
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Хватит безумия!»: в бундестаге потребовали нефть и газ из России
«Что у него в оранжевой голове?»: Трампа высмеяли после слов о Перл-Харборе
Политолог назвал самого переоцененного мирового лидера
Подпольщики устроили пожар на чешском оборонном заводе
Стало известно, когда Фрейндлих вернется на сцену БДТ
«Не скрывает нацистского прошлого»: в Совфеде назвали худшего политика ЕС
ЦАХАЛ отчитался об убийстве высокопоставленного иранского офицера
«Довели до кризиса»: в Госдуме назвали главных «вредителей» в Евросоюзе
В полиции опровергли одно заявление Лерчек
США сняли санкции с двух россиян
Украина открестилась от проведения выборов в этом году
Что известно о сроках выбора нового руководства ЦИК
Школьник и стриптизер пойманы на расчлененке: главные ЧП недели
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

