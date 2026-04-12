Украину уличили в разыгрывании спектакля ради €90 млрд Сальдо: у Киева есть немалые деньги, но украинские власти лгут

Украинские власти заявляют о нехватке средств в бюджете, чтобы вызвать сочувствие у ЕС и добиться кредита на €90 млрд (6,9 трлн рублей), заявил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, сейчас выделение средств блокирует Венгрия, однако страны, поддерживающие Киев, могут найти способ обойти это решение.

Они там многое говорят, но деньги у них есть. <...> А такие заявления вбрасываются, конечно, как еще один из аргументов для того, чтобы вызвать сочувствие у руководителей европейских стран, которые, по сути, сейчас очарованы Зеленским. Многие из них, не все. <…> Думаю, что не мытьем, так катаньем деньги эти он получит, — сообщил глава региона.

По словам Сальдо, Евросоюз начинает «срывать» свою маску. Губернатор также призвал отказаться от концепции единогласия в решениях ЕС.

Ранее глава Херсонской области подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский оправдывает ожидания европейских кураторов. По его словам, Запад заинтересован в создании и поддержке вооруженных конфликтов.