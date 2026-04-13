Экс-сенатору потребовали срок по делу о покушении на убийство Экс-сенатору Савельеву запросили 10 лет за покушение на убийство

Обвинение запросило 10 лет колонии бывшему сенатору Дмитрию Савельеву по делу о покушении на убийство, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Коллегия присяжных признала его виновным.

Следствие считает, что в августе 2023 года обвиняемый, руководствуясь личной неприязнью, поручил знакомому организовать убийство бизнесмена Сергея Ионова. Посредник привлек исполнителя для реализации преступления.

Предполагаемый исполнитель сообщил о поступившем заказе в ФСБ и в дальнейшем действовал под контролем силовых структур. В рамках оперативных мероприятий убийство было инсценировано, после чего обвиняемому передали подтверждение о якобы совершенном преступлении, и он произвел расчет с исполнителем.

Ранее сообщалось, что коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по делу Савельева. В ведомстве отметили, что мужчина обвиняется в покушении на убийство Ионова. По тому же делу был признан виновным еще один фигурант — Сергей Дюков. Савельев, как уточняется, был задержан 2 августа 2024 года после заседания Совета Федерации. Мотивом его действий, как подчеркивается, была личная неприязнь. Известно, что экс-сенатор отрицал свою вину.