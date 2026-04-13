13 апреля 2026 в 15:20

Экс-сенатору потребовали срок по делу о покушении на убийство

Экс-сенатору Савельеву запросили 10 лет за покушение на убийство

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Обвинение запросило 10 лет колонии бывшему сенатору Дмитрию Савельеву по делу о покушении на убийство, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Коллегия присяжных признала его виновным.

Следствие считает, что в августе 2023 года обвиняемый, руководствуясь личной неприязнью, поручил знакомому организовать убийство бизнесмена Сергея Ионова. Посредник привлек исполнителя для реализации преступления.

Предполагаемый исполнитель сообщил о поступившем заказе в ФСБ и в дальнейшем действовал под контролем силовых структур. В рамках оперативных мероприятий убийство было инсценировано, после чего обвиняемому передали подтверждение о якобы совершенном преступлении, и он произвел расчет с исполнителем.

Ранее сообщалось, что коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по делу Савельева. В ведомстве отметили, что мужчина обвиняется в покушении на убийство Ионова. По тому же делу был признан виновным еще один фигурант — Сергей Дюков. Савельев, как уточняется, был задержан 2 августа 2024 года после заседания Совета Федерации. Мотивом его действий, как подчеркивается, была личная неприязнь. Известно, что экс-сенатор отрицал свою вину.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае раскрыли значение звонка Путина президенту Ирана
Мадьяр обозначил позицию Венгрии по предоставлению Украине кредита от ЕС
Лидер «Тисы» ответил на вопрос о планах Венгрии на российскую нефть
Адвокат ответил, при каком условии Чекалину могут смягчить приговор
Экономист раскрыл неочевидную причину привязки ИНН к переводам через СБП
В Госдуме назвали огромный минус победы партии Мадьяра в Венгрии
Москалькова рассказала о судьбе беженцев с Украины
«Я плакала»: синхронистка о допуске спортсменов под флагом России
Захарова раскрыла причину дорогой электроэнергии в Европе
«Варварский удар»: дрон-камикадзе ВСУ выбрал своей целью медсестру
Глава «Тисы» назвал угрозу энергоснабжению Венгрии
Стилист перечислила лучшие аксессуары для женщин всех возрастов
Политолог ответил, какие страны Европы втянутся в бои за Ормузский пролив
Офицер ВСУ в аду, Киев купается в сатанизме: новости СВО на вечер 13 апреля
«Строго оборонительная миссия»: Макрон сделал заявление о ситуации в Ормузе
Медсестра пострадала во время атаки ВСУ на Брянскую область
Востоковед раскрыл, почему страны Залива отказались от помощи Киева с БПЛА
«Здравый смысл победил»: в ГД оценили допуск российских пловцов под флагом
«Ничего не боится»: стала известна судьба кота, которого освятили на Пасху
В Петербурге ребенка нашли с чужим пьяным мужчиной в квартире
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

