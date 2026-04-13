13 апреля 2026 в 14:54

Пропавшего неделю назад журналиста нашли мертвым в реке

Тело пропавшего журналиста обнаружили в реке в Вологодской области

Тело журналиста газеты «Верховажский вестник» Владимира Басова, пропавшего в ночь на 6 апреля, нашли в реке Ваге в районе деревни Абакумовской Вологодской области, сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник. Мужчине было 66 лет.

Басов ушел из дома в ночь на 6 апреля и перестал выходить на связь. Родственники и коллеги журналиста обратились к спасателям. 10 апреля на берегу Ваги обнаружили следы его обуви, после чего к поискам подключились водолазы. Спустя два дня тело Басова нашли в воде. По одной из версий, это мог быть несчастный случай.

В Смоленске ранее пропала девятилетняя девочка. Школьницу нашли живой в 300 метрах от ее дома спустя два дня после исчезновения. Она была в квартире с 43-летним мужчиной и его сожительницей. Пару задержали и предъявили обвинения по статье о похищении человека, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего. Девочку вернули семье.

До этого нашли подростка из поселка Янино под Санкт-Петербургом спустя неделю после исчезновения. Юноша ушел из дома 25 февраля и не возвращался несколько дней. В связи с его исчезновением 2 марта следователи возбудили уголовное дело.

