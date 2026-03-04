Пропавшего на неделю российского подростка нашли

Подросток из поселка Янино под Санкт-Петербургом, пропавший неделю назад, обнаружен живым, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по Ленинградской области. Юноша ушел из дома 25 февраля и не возвращался несколько дней. В связи с его исчезновением 2 марта следователи возбудили уголовное дело.

Местонахождение [подростка] установлено. Более подробная информация появится позже, — заявили в СК.

Активное участие в поисках принимала петербургская региональная общественная организация «Поисково-спасательный отряд „Северо-Запад“». Там утром 4 марта подтвердили, что юноша найден живым.

Ранее в МЧС России сообщили, что в лесу Советско-Гаванского района Хабаровского края завершились поиски пропавшего мужчины. Спасатели обнаружили только его останки, а также наткнулись на следы дикого зверя. 58-летний охотник ушел в лес в 10 километрах от поселка Нельма 20 февраля. Для его поисков даже поднимали вертолет.

До этого пропавшие в Санкт-Петербурге сестры Марина и Ирина вышли на связь. Они записали совместное видеообращение со своей матерью, в котором заявили об отказе оформлять официальные документы. Бабушка девушек Мария Жвалева уверена, что внучки находятся под сильным влиянием религиозной группы.