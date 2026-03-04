Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 09:26

Пропавшего на неделю российского подростка нашли

Пропавший 17-летний подросток из Ленобласти найден живым спустя неделю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Подросток из поселка Янино под Санкт-Петербургом, пропавший неделю назад, обнаружен живым, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по Ленинградской области. Юноша ушел из дома 25 февраля и не возвращался несколько дней. В связи с его исчезновением 2 марта следователи возбудили уголовное дело.

Местонахождение [подростка] установлено. Более подробная информация появится позже, — заявили в СК.

Активное участие в поисках принимала петербургская региональная общественная организация «Поисково-спасательный отряд „Северо-Запад“». Там утром 4 марта подтвердили, что юноша найден живым.

Ранее в МЧС России сообщили, что в лесу Советско-Гаванского района Хабаровского края завершились поиски пропавшего мужчины. Спасатели обнаружили только его останки, а также наткнулись на следы дикого зверя. 58-летний охотник ушел в лес в 10 километрах от поселка Нельма 20 февраля. Для его поисков даже поднимали вертолет.

До этого пропавшие в Санкт-Петербурге сестры Марина и Ирина вышли на связь. Они записали совместное видеообращение со своей матерью, в котором заявили об отказе оформлять официальные документы. Бабушка девушек Мария Жвалева уверена, что внучки находятся под сильным влиянием религиозной группы.

СК РФ
подростки
пропавшие
Ленобласть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд назначил многомиллионный штраф разработчику Escape from Tarkov
Овчинский: в Капотне завершили строительство дома по программе реновации
Бдительные молодые люди помогли предотвратить теракты в российском регионе
Власти России утвердили ГОСТ на маникюр и педикюр
В России высказались о новом экзамене для допуска к ОГЭ
В Минобороны Израиля назвали безоговорочную цель для ликвидации
В США подсчитали, на сколько хватит ракет к Patriot в войне с Ираном
Украинские БПЛА «перевели» школьников в Чувашии на дистант
Театр Маяковского отменил спектакль из-за звезды «Обыкновенного чуда»
Участницу польского террористического движения задержали в Москве
Россиянам пообещали полный возврат средств за туры в ОАЭ
Иркутская людоедка взялась за ногти
УВКБ ООН переводит сотрудников из Ирана и Афганистана в Ливан и Сирию
«Волнение видно»: Бурляев оценил работу Ефремова в спектакле Михалкова
Бурляев назвал основную причину, по которой Михалков дал работу Ефремову
Названы дата и время церемонии прощания с верховным лидером Ирана
Иранские военные обрушили более 40 ракет на объекты США и Израиля
Озвучены последствия атаки украинской «Бабы-яги» в Брянской области
Пропавшего на неделю российского подростка нашли
Россиянам рассказали о самых ярких кометах и созвездиях в марте
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.