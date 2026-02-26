Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 11:42

Спасатели вышли на поиски охотника и нашли лишь его останки

В Хабаровском крае нашли останки человека и следы дикого зверя

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Спасатели завершили поиски мужчины, пропавшего несколько дней назад в лесу в Советско-Гаванском районе Хабаровского края, сообщили в управлении МЧС России по региону. Они нашли лишь его останки. Специалисты также наткнулись на следы дикого зверя.

Совершив посадку [на вертолете Ми-8], поисковая группа осмотрела зимовье и местность рядом. Обнаружены останки человека и множество следов дикого зверя, — говорится в сообщении.

По предварительной версии, 58-летний охотник пропал в лесу в 10 километрах от поселка Нельма на прошлой неделе, 20 февраля. Накануне на поиски мужчины направили вертолет. В настоящее время следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее следователи изъяли вещи из дома девятилетней девочки, пропавшей в Смоленске. По данным источника, в рамках расследования проверяются все версии произошедшего. В поисках ребенка участвуют сотрудники полиции, МЧС, добровольцы и местные жители.

Позднее представители поискового отряда «Сальвар» уточнили, что пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка по-прежнему не найдена. В то же время по итогам второго дня поиска пока нет новых значимых улик в этом деле.

Хабаровский край
МЧС
спасатели
поиски
пропавшие
погибшие
тела
трупы
останки
животные
дикие животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это его наказало»: Мостовой о совмещении Карпина в «Динамо» и сборной РФ
«Президент держит руку на пульсе»: Песков о ситуации с дефицитом бюджета
В Алма-Ате отменено выступление олимпийского чемпиона
Двух жителей Карелии подозревают в краже ювелирных украшений в Петербурге
Адвокаты ответили, может ли мечта Сабурова вернуться в РФ стать реальностью
В Кремле пояснили позицию России по участию в Совете мира
Песков заявил о падении нефтегазовых доходов России
Краснодарская налоговая оказалась под прицелом после обысков у начальника
Курс рубля обрушился на фоне планов ужесточения бюджетного правила
Матвиенко поддержала сотрудничество театров Севастополя и Санкт-Петербурга
Украина лишилась одного из «величайших в мире дирижеров-интерпретаторов»
Попытка подозреваемого заложить бомбу под авто военного попала на видео
В Отрадном мужчина наступил на кота и чуть не раздавил его
Ребенок едва не умер из-за огромной оливки в желудке
Стало известно, в какие сроки пройдет праймериз «Единой России»
В Госдуме ответили, кто несет ответственность за буллинг в коллективе
Прохожие чудом спасли выпавшего из окна мальчика в Петербурге
Королевская семья Британии: новости, Эндрю отправили под домашний арест?
«Получают удовольствие»: Мостовой раскрыл секрет успеха «выскочки» РПЛ
Наступление ВС России на Харьков 26 февраля: сотня трупов, бои в Купянске
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.