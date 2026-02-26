Спасатели вышли на поиски охотника и нашли лишь его останки

Спасатели вышли на поиски охотника и нашли лишь его останки В Хабаровском крае нашли останки человека и следы дикого зверя

Спасатели завершили поиски мужчины, пропавшего несколько дней назад в лесу в Советско-Гаванском районе Хабаровского края, сообщили в управлении МЧС России по региону. Они нашли лишь его останки. Специалисты также наткнулись на следы дикого зверя.

Совершив посадку [на вертолете Ми-8], поисковая группа осмотрела зимовье и местность рядом. Обнаружены останки человека и множество следов дикого зверя, — говорится в сообщении.

По предварительной версии, 58-летний охотник пропал в лесу в 10 километрах от поселка Нельма на прошлой неделе, 20 февраля. Накануне на поиски мужчины направили вертолет. В настоящее время следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее следователи изъяли вещи из дома девятилетней девочки, пропавшей в Смоленске. По данным источника, в рамках расследования проверяются все версии произошедшего. В поисках ребенка участвуют сотрудники полиции, МЧС, добровольцы и местные жители.

Позднее представители поискового отряда «Сальвар» уточнили, что пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка по-прежнему не найдена. В то же время по итогам второго дня поиска пока нет новых значимых улик в этом деле.