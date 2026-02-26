Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 12:58

Штрафы за курение около подъездов и остановок вводятся в российском регионе

На Кубани с 1 июня начнут штрафовать за курение около остановок и подъездов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли поправки, ужесточающие антитабачное законодательство в регионе, передает ТАСС. С 1 июня 2026 года вводится запрет на курение в ряде общественных мест, включая остановки транспорта, территории возле подъездов жилых домов, а также у входов в гостиницы, кафе и магазины. За нарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Как пояснил вице-спикер Заксобрания Николай Петропавловский, решение принято в связи с ростом жалоб граждан и на основе анализа опыта других регионов.

Согласно тексту поправок, ограничения устанавливаются на расстоянии менее 15 метров от медицинских, образовательных, реабилитационных учреждений, санаториев, объектов культуры, спорта, молодежной политики, соцзащиты, а также от входов в объекты торговли, общепита, рынки, гостиницы и отели. Кроме того, запрещается курить на расстоянии менее 10 метров от входов в подъезды многоквартирных домов, а также на остановках общественного транспорта, парковках, пешеходных переходах и в подземных гаражах.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что курение на личном балконе может привести к штрафу при поступлении жалоб от соседей на распространение табачного дыма. По его словам, пострадавшей стороне необходимо в суде доказать систематичность действий курильщика и тот факт, что дым создает препятствия для проживания в квартире.

