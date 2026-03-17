Врач раскрыл, от каких видов рака спасет отказ от курения

Полный отказ от курения снижает риск развития рака пищевода, ротовой полости и почек, заявил NEWS.ru врач-онколог Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Басир Бамматов. По его словам, вредная привычка ослабляет защитные функции иммунной системы.

Курение остается одной из главных причин развития онкологии, вызывая мутации в ДНК клеток и подавляя иммунные механизмы защиты организма. Табак связан с повышенным риском рака легких, гортани, ротовой полости, пищевода, поджелудочной железы, мочевого пузыря и почек. При этом даже пассивное курение увеличивает вероятность онкологических заболеваний, особенно у детей и подростков. Отказ от пагубной привычки снижает риск рака легких на 50–70% в течение первых 10 лет, а через 15 лет риск становится близким к уровню некурящих, — поделился Бамматов.

