17 марта 2026 в 08:05

Врач раскрыл, от каких видов рака спасет отказ от курения

Онколог Бамматов: отказ от курения спасет от рака пищевода, рта и почек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Полный отказ от курения снижает риск развития рака пищевода, ротовой полости и почек, заявил NEWS.ru врач-онколог Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Басир Бамматов. По его словам, вредная привычка ослабляет защитные функции иммунной системы.

Курение остается одной из главных причин развития онкологии, вызывая мутации в ДНК клеток и подавляя иммунные механизмы защиты организма. Табак связан с повышенным риском рака легких, гортани, ротовой полости, пищевода, поджелудочной железы, мочевого пузыря и почек. При этом даже пассивное курение увеличивает вероятность онкологических заболеваний, особенно у детей и подростков. Отказ от пагубной привычки снижает риск рака легких на 50–70% в течение первых 10 лет, а через 15 лет риск становится близким к уровню некурящих, — поделился Бамматов.

Ранее дерматолог Наталия Жовтан предупредила, что посещение солярия и фототерапия могут стать причиной онкологических заболеваний. По ее словам, ультрафиолетовое излучение является основным фактором риска возникновения злокачественных опухолей в таких случаях.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
