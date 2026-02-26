Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 07:30

Дерматолог назвала процедуры, способные вызвать онкологию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Посещение солярия и прохождение фототерапии могут спровоцировать развитие онкологии, заявила NEWS.ru дерматолог Наталия Жовтан. По ее словам, ключевым фактором появления злокачественных образований в данном случае выступает ультрафиолетовое излучение. Она добавила, что даже лечебные методы требуют строгого врачебного контроля.

Главный и неоспоримый фактор риска онкологии — ультрафиолет. Солярии — это доказанный канцероген первого класса по классификации ВОЗ. Его посещение в возрасте до 30 лет повышает риск развития меланомы. Любое искусственное УФ-излучение с целью загара — это прямое повреждение ДНК меланоцитов. Фототерапия без протоколов также увеличивает онкологические риски. Назначение узкополосной средневолновой фототерапии или ПУВА-терапии для лечения псориаза или витилиго — это прерогатива врача-дерматолога. Такое «оружие» применяется строго по показаниям, с подсчетом курсовой дозы и пожизненным мониторингом пациента, — пояснила Жовтан.

Ранее дерматолог Ирина Куракина рассказала, что асимметричность, кровоточивость, неравномерный цвет, неровные или размытые края родинки могут указывать на меланому. По ее словам, следует насторожиться, если диаметр образования достигает более шести миллиметров.

