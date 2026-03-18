18 марта 2026 в 14:40

Россиянам рассказали, сколько нужно есть фруктов и овощей

ВОЗ: в день нужно есть около 400 граммов фруктов и овощей

В день необходимо потреблять около 400 граммов фруктов и овощей, сообщает argumenti.ru со ссылкой на рекомендации ВОЗ. Специалисты отмечают, что большое количество овощей предпочтительнее в рационе, чем большое количество фруктов.

Сообщается, что основу рациона должны составлять овощи, фрукты, цельнозерновые крупы, бобовые, орехи, рыба, кисломолочные изделия. Также россиянам рекомендовали следить за уровнем потребления сахара.

Отмечается, что после 50 лет стоит уделить внимание снижению калорийности блюд, но в то же время следить, чтобы они были богаты нутриентами. Также важно следить за уровнем холестерина — контролировать его помогут медленные углеводы, клетчатка и растительный белок.

Ранее нутрициолог Юлия Попова рассказала, что бобы мунг, известные также как маш, способны улучшать работу сердечно-сосудистой системы и снижать уровень «плохого» холестерина в крови. По ее словам, этот представитель бобовых культур редко попадает в поле зрения покупателей, хотя является рекордсменом по содержанию легкоусвояемого белка.

