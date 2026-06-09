Что приготовить из кваса: 3 супа, которые спасут от жары и голода

Что приготовить из кваса: 3 супа, которые спасут от жары и голода

Что приготовить из кваса: 3 супа, которые спасут от жары и голода

Холодный суп на квасе — блюдо, которое утолит и голод, и жажду, а также остудит в жаркий летний день. Приводим 3 рецепта холодных супов с квасом на любой вкус. Вы узнаете, как называются супы с квасом и как приготовить их за пару шагов.

Классическая окрошка с квасом

Самый известный суп с квасом — классическая окрошка. Но мало кто знает, что исконный рецепт «правильной» окрошки подразумевает, что кваса должно быть только две трети от всей жидкости. Остальное — ледяная вода или огуречный рассол для кислинки. Ингредиенты режут мелкими кубиками, а вареный желток растирают с горчицей — это дает супу характерную остроту.

Ингредиенты на 2 л супа:

квас (несладкий) — 1000 г;

вода ледяная (или рассол) — 500 г;

картофель вареный (в мундире, очищенный) — 300 г;

огурцы свежие (средние) — 300 г;

редис — 150 г;

яйца куриные вареные (крупные) — 160 г (3 шт.);

говядина вареная (или ветчина) — 200 г;

зеленый лук — 50 г;

укроп — 30 г;

сметана 15% — 100 г (для подачи);

горчица готовая — 10 г;

соль — 5 г.

Приготовление: картофель, яйца и мясо нарезать кубиком 5 мм. Огурцы и редис — чуть мельче. Лук и укроп мелко порубить. Горчицу смешать с двумя ложками кваса и крошеными желтками, влить в основную массу. Залить смесью кваса с водой.

Калорийность: 52 ккал на 100 г.

Полезные свойства (на 100 г блюда):

живые бактерии из кваса улучшают микрофлору кишечника;

клетчатка из огурцов и редиса стимулирует перистальтику;

лук с горчицей разжижают мокроту и помогают при отеках.

Классическая окрошка с квасом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ботвинья — забытый суп с квасом на щавеле и свекольной ботве

Это рецепт холодного супа с квасом, который в XIX веке подавали в ресторанах, украсив льдом. Название происходит от слова «ботва», так как здесь используют молодые листья свеклы и щавель. В отличие от окрошки, ботвинью делают густой и разбавляют только квасом, без воды.

Ингредиенты на 2 л супа:

квас (кисловатый) — 1500 г;

свекольная ботва (молодая) — 400 г;

щавель — 200 г;

крапива (молодая, ошпаренная) — 100 г (опционально);

огурец свежий — 200 г;

редис — 150 г;

зеленый лук — 100 г;

укроп, петрушка — по 30 г;

яйцо вареное (для подачи) — 80 г (1,5 шт.);

сметана 15% (для подачи) — 80 г;

лимонный сок — 15 г;

соль — 5 г.

Приготовление: ботву, щавель и крапиву припустить в 100 г кипящей воды 3 минуты, откинуть, остудить и протереть через сито или пробить блендером в грубую пасту. Огурцы и редис нарезать соломкой. Зелень порубить. Смешать зеленую пасту с квасом, лимонным соком и солью. Добавить овощи и зелень. Подавать с половиной вареного яйца и сметаной.

Калорийность: 35 ккал на 100 г.

Полезные свойства:

щавель — рекордсмен по содержанию витамина C и железу и помогает при анемии;

свекольная ботва дает бетаин, который защищает печень и снижает гомоцистеин (фактор риска атеросклероза).

Рецепт ботвиньи Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Турня — острый летний суп с квасом из хрена и редьки

Мало кто знает, как называется суп с квасом, где нет ни мяса, ни яиц, а основа — тертый корень хрена и черная редька. Это турня (или хреновая похлебка), которую ели в пост и в жару как бактерицидное средство. Готовится за 10 минут.

Ингредиенты на 1,5 л супа:

квас (ржаной, без сахара) — 1200 г;

корень хрена (свежий) — 80 г;

редька черная — 200 г;

огурец свежий (крупный) — 250 г;

сметана 20% (для связки, можно взять растительную) — 100 г;

укроп — 40 г;

соль — 7 г;

сахар — 3 г (для баланса).

Приготовление: хрен очистить и натереть на мелкой терке (обязательно на улице или под вытяжкой — эфирные масла едкие). Редьку натереть на крупной терке, залить кипятком на 1 минуту, слить жидкость (так мы избавимся от горечи). Огурец нарезать соломкой. Смешать хрен, редьку, огурец, соль, сахар и сметану. Влить холодный квас, перемешать. Настоять 30 минут в холодильнике. Посыпать укропом.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Калорийность: 31 ккал на 100 г.

Полезные свойства:

хрен содержит лизоцим — натуральный антибиотик, убивающий бактерии в кишечнике;

черная редька активирует выработку желчи и расщепляет жиры, а при отеках действует как мягкое мочегонное.

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